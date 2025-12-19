【短期連載】証言・棚橋弘至〜柴田勝頼インタビュー（後編）「新日本プロレスを守る者」と「新日本プロレスを体現する者」──柴田勝頼は、棚橋弘至との関係をそう表現する。同じ団体に身を置きながら、まったく異なるプロレス観を持ち、それぞれの正義を貫いてきたふたり。衝突、理解、交差してきた時間を、柴田が振り返る。ライバルであり、盟友の柴田勝頼（写真左）と棚橋弘至photo by Sankei Visual【自分なりの新日本プロレ