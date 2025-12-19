ポーランド出身の画家、マテウシュ・ウルバノヴィチさんは、水彩の柔らかなタッチで東京のお店や街並みを表現したリアリティのあるイラストで人気を集めています。現実世界を詳細に観察し、表現してきたウルバノヴィチさんは、2025年には空想の街を舞台とした『空想店構え』（エムディエヌコーポレーション 刊）を上梓しました。なぜ日本の街並みに惹かれるのか、そしてなぜ現実から空想へと描く対象を変えたのか、東京近郊のご自