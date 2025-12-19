年の瀬に寒風吹き込む「定年後の現実」。働き続けないと食べていけない人も少なくない。ジャーナリストの溝上憲文さんは「60代以上の人が回答している『50代までにしておくべきだった』と後悔する内容を現役世代は肝に銘じないと、老後は悲惨な地獄絵図となりかねない」という――。■定年後、働きたい人、働かざるをえない人「年を重ねても働く」のは幸せなことなのか、それとも不幸なことなのか。判断は人によって分かれるだろう