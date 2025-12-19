西島秀俊さん（左）と湊かなえさん=junko撮影ベストセラー作家・湊かなえさんが、デビュー15周年を記念して書き下ろした「人間標本」（角川文庫／KADOKAWA刊）がAmazon MGMスタジオ製作で実写ドラマ化され、12月19日よりPrime Videoで世界配信されます。「子殺し」というセンセーショナルなテーマに挑んだ本作で、蝶の研究者であり、実の息子を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたと告白する榊史朗を演じた西島秀俊さんと、原