【モデルプレス＝2025/12/19】SixTONESのジェシーが17日、自身のInstagramを更新。DOMOTOの堂本剛との2ショットを披露した。【写真】SixTONESジェシーが“Chu”ショット披露した憧れの先輩◆ジェシー、堂本剛との2ショット披露この日、ジェシーは「chuyoshi kun to Chu Shot 」と紹介し、堂本との2ショットを公開。2人で肩を寄せ合い、口を突き出すお茶目な“Chu”ポーズを披露した。◆ジェシーの投稿に反響堂本を憧れの存在である