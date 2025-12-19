女の子が、あえて「今年のクリスマスはひとりなんだよね」と公言するのは、誰かからのお誘いを待っているからかもしれません。だからといって、ガツガツ行くのは良策ではないので、相手がOKしやすいように、あまり重くない誘い方をしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「気になる女の子が『クリぼっち』とわかったときのアプローチ」をご紹介します。【１】「うまいローストチキンを