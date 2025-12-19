8月に現役引退を発表したボクシング前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（28）が19日までに更新されたお笑いコンビ「千原兄弟の」の千原ジュニアのYouTubeチャンネルにゲスト出演。熊本でカフェをオープンする理由を告白した。優大氏の弟・銀次朗氏は5月のIBFミニマム級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、8月に故郷の熊本県内の病院に転院していた。その8月には前WBC世界ミニマム級王者の兄・優大氏も