【ブリュッセル＝上杉洋司】ブリュッセルで１８日に始まった欧州連合（ＥＵ）の首脳会議は、ロシアの凍結資産を活用したウクライナ支援案を巡り、日付をまたいで協議が続いた。ＥＵの執行機関・欧州委員会は、欧州にある露凍結資産を担保に資金を借り入れ、ウクライナに９００億ユーロ（約１６兆円）を融資したい考えだ。ロシアがウクライナに侵略の賠償をすれば、返済する仕組みで、欧州各国の財政負担にならないため多くの国