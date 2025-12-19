£±£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¾×·â¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ò¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¾å¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤à¤È¡¢¥È¥­¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¶Ó¿¥¤â¾Ð´é¡£¤À¤¬¡¢²øÃÌ¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂÚºß¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢