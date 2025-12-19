クマの出没が全国的に相次いでいます。株式会社AlbaLink（東京都江東区）が運営する不動産情報メディア『空き家買取隊』が実施した「野生動物被害が住まい選びに与える影響」に関する調査によると、約4割が「現在、住んでいる地域でクマなど野生動物被害の不安を感じる」と回答しました。では、野生動物被害が多い地域の不動産価値が下がると思う人はどのくらいいるのでしょうか。【グラフ】お住まいの地域でクマなど野生動物被害