車中泊時の“保温性”が向上！日産は2025年12月19日、「NV200バネット」の車中泊モデル「MYROOM（マイルーム）」に一部仕様変更（一部改良）を実施し、2026年3月9日に発売すると発表しました。NV200バネットは、ビジネス用途に加え、個人ユーザーのアウトドアレジャーなどに多目的に使われることを念頭に開発された小型商用バンおよびワゴン・ミニバンモデルです。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新“5人乗り”スライド