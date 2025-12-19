私はハルナ（29歳）。旦那のコウジ（36歳）と、息子のユウ（もうすぐ3歳）、ダイキ（もうすぐ1歳）と4人暮らしです。近くに義実家があり、お義母さんが1人で住んでいるので、旦那は家族のお出かけがあるときはよくお義母さんを誘っていました。しかし費用を全額こちらが負担することと、子どもたちの行きたいところに行けないことで、私は少しストレスが溜まってしまったのです。そんななか、子どもの七五三と誕生日のお祝いで、両