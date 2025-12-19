ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！西南学院大学3年の武吉莉穂さんが福岡県内のすてきな喫茶店を紹介してくれるフォト企画「ブジャデ散歩〜喫茶巡り編」。第3弾をお届けします！扉を開けると、長年愛されてきたんだなと感じさせる空気がふわりと漂います。福岡市中央区赤坂にある「珈琲美美」（コーヒーびみ）を訪ねました。1階は焙煎室、2階は喫茶スペース。階段を上ると、木を基調とした空間にクラシックな家具が