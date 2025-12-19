取材に応じる自民党の小野寺税調会長（右）と日本維新の会の梅村税調会長＝5日、国会自民、日本維新の会両党が19日午後決定する2026年度の与党税制改正大綱案が判明した。所得税が生じる「年収の壁」を160万円から178万円に引き上げ、住宅ローン減税は中古住宅を対象に拡充する。焦点となっていたガソリン税の暫定税率廃止の代替財源として、賃上げ促進税制といった税優遇の見直しなどで年1兆2千億円を確保すると明記。防衛力強