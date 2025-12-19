フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『俺モテんのに、アイツにしか反応しなくなって溺愛されてんだけど』を、19日から独占配信。八神慶仁郎、山口貴也、橋本じゅん、浪川大輔らが出演している。『俺モテんのに、アイツにしか反応しなくなって溺愛されてんだけど』(C)フジテレビ一条メイ(八神)は自他ともに認めるモテ男で、今まで数えきれない女性と関係を持ってきた。しかし、そんな史上最強のモテ男が、