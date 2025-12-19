朝日杯フューチュリティステークスの攻略POINT 【新馬・未勝利組】前走の距離は不問！ポイントは前走時の人気 10年前まで遡ることになるが、15年の優勝馬リオンディーズは初戦で２０００Мの新馬戦を勝っての臨戦で、他には前走が１４００Мだった馬が、この組の３着以内７頭中３頭。 距離延長や短縮を気にする必要はないようだ。 一方で重要なのが前走時の評価で、20年１着グレナディアガーズなど３