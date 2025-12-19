冬ならではの「キャベツ」レシピ 厚みのある葉がギュッと巻かれている冬キャベツは、じっくり加熱しても煮くずれしにくく、甘みが増す旬の食材です。今回は、そんな冬キャベツの特徴を生かしたおかずを、メイン向きから副菜まで幅広くご紹介します。 ふんわりオムレツ焼きキャベツウインナーのあったか煮ベーコンでパスタにすき焼き風煮物調理方法で切り方を変えて 加熱時間が短い炒め物やオムレツを作るときは、短時間でも甘み