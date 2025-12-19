◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順決定出走馬１４頭の枠順が１２月１９日決定した。デイリー杯２歳Ｓを制したアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は７枠１２番からスタートする。サウジアラビアＲＣ勝ちのエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は３枠３番。新潟２歳Ｓを４馬身差で圧勝したリ