茨城県ひたちなか市は１８日、同市北神敷台にある極東会系の暴力団組織の事務所を約９６１万円で買い取ったと発表した。この事務所では２０２２年に組員２人が死亡した発砲事件があった。近隣には小中学校があることなどから、市は暴力団による建物の使用を防ぎ、治安を維持しようと買い取りに踏み切った。活用方法は未定という。市によると、事務所は鉄骨造りの３階建てで、１９９２年頃に建設された。当初は一般企業が使用し