東亞合成が３日続伸している。１８日の取引終了後に自社株５００万株（消却前発行済み株数の４．４２％）を１２月２５日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は１億８００万株となる。 出所：MINKABU PRESS