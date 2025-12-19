チャーム・ケア・コーポレーションは続伸。１８日取引終了後、ビケンテクノから介護付有料老人ホーム１施設の運営事業を譲り受けると発表した。事業譲受実行日は来年３月１日の予定。これが手掛かりとなっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS