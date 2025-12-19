午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４５、値下がり銘柄数は２９１、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がりは非鉄金属、銀行、保険、機械など。値下がりで目立つのはその他製品、水産・農林、海運など。 出所：MINKABU PRESS