新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は12月7日（日）夜9時より、2025年、悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第5話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送しました。■『隣の恋は青く見える』とは『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時