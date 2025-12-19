断食リトリート施設「やすらぎの里」（静岡県伊東市）は2026年1月4〜31日の期間、新年限定リトリートキャンペーン「心身をととのえる『新年リセット・キャンペーン』」を開催する。●初回料5500円が無料に、リピート客には5000円分のクーポン同キャンペーンは単なるダイエットではなく、冬の体調管理に不可欠な「胃腸を休ませる時間（内臓休息）」に着目し、年末年始の暴飲暴食や寒さで負担がかかった体を、内側からいたわる滞