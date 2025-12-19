新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストの“のん”さんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』を、全話無料配信中です。このほど、のんさん演じる飛鳥が人生を懸けて復讐する結城彰一の再婚相手で、将棋連盟専務の結城香を演じた山口紗弥加さんにインタビューを行いました。■憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KIN