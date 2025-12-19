アメリカの首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の名称が、「トランプ・ケネディ・センター」に改められることになりました。ホワイトハウスのレビット報道官は18日、「X」に投稿し、首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の理事会が、施設の名称を「トランプ・ケネディ・センター」に改めることを決議したと明らかにしました。「ケネディ・センター」はケネディ元大統領を記念して名付けられたオペラハウス