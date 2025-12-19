15日、ホワイトハウスで記者団に話すトランプ米大統領＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）の国防予算の大枠を決める国防権限法案に署名し、同法が成立した。総額は過去最大の約9千億ドル（約140兆円）。ウクライナ支援継続や台湾の防衛力強化を盛り込んだ。韓国や欧州に駐留する米軍の規模が現行水準を下回らないよう制限した。法案は17日までに上下