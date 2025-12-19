大麻を所持した罪に問われている俳優の清水尋也被告に拘禁刑1年執行猶予3年の判決が言い渡されました。清水尋也被告は今年9月、都内の自宅で乾燥大麻約0.4グラムを所持していた罪に問われています。東京地裁は19日の判決で、清水被告に拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。これまでの裁判で清水被告は大麻を使用した理由について、「主にストレスの緩和やリラックス目的だった」などと説明していて、検察側は常習性や依存