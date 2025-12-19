オーストラリアで15人が犠牲となったユダヤ系住民を狙ったとみられる銃撃事件について、過激派組織「イスラム国」が「シドニーの栄光」などと称賛する記事を発表しました。この事件は14日、ユダヤ教の祭り「ハヌカ」を祝うイベントが開かれていたシドニーのビーチで2人が銃を乱射し、15人が死亡したものです。こうしたなか、過激派組織「イスラム国」は18日、不定期で発行している機関紙のなかで「シドニーの栄光」と称賛する記事