神奈川・小田原市の駐車場で、隣の車に接触したまま立ち去る当て逃げの様子がカメラに捉えられた。60代の女性ドライバーは、車をぶつけた直後に降りると、自分の車と相手の車の接触箇所を服の裾で約10秒間にわたり入念に擦った。被害を受けた車の所有者は、走り去った行為に憤りを見せている。服の裾で接触箇所を擦り証拠隠滅か神奈川・小田原市の駐車場でカメラが捉えたのは、当て逃げの瞬間だ。駐車スペースから出る際、隣の車に