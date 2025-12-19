中国の国連大使が国連総会で台湾有事をめぐる高市総理の発言を撤回するよう改めて求めました。18日の国連総会では植民地支配への反対が議題となり、中国の傅聡国連大使は、日本について「歴史上、東南アジアを侵略し、恐ろしい植民地支配を行った」と主張したうえで、高市総理の台湾有事をめぐる発言について「世界に不安定さをもたらす」として、改めて撤回を求めました。これに対し、日本の山崎和之国連大使は「中国が誇張した発