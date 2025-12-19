¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡Ê¥Æ¥ì¶Ì¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î±þ±çÈÖÁÈ¡ÖREDS TV GGR¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤ÎMC¤ò2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë7·î12Æü¤ÎÂè1²ó¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¡¢¸µ±ºÏÂFW¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÆâÌÔ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡ÖGo¡ªGo¡ª¥ì¥Ã¥º¡×¤Ç¤â¡¢98Ç¯4·î3ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤éÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢28Ç¯¤ÎÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Î´é¤À¤Ã¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦Í­¿ô¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼Ì¾ÊªMC¤¬ÈÖÁÈ¤òµî¤ë¡£¿åÆâ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Î©°°¹âÂ´¶È¸å¤Î91Ç¯¤Ë»°É©¼«Æ°