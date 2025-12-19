今オフ、ＤｅＮＡを自由契約になったタイラー・オースティン内野手（３４）がカブスと１年１２５万ドルで１年契約したことが明らかになった。米スポーツ専門局ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が自身のＸ（旧ツイッター）で「一塁手のタイラー・オースティンとシカゴ・カブスがメジャーリーグの１年契約で合意したと関係者がＥＳＰＮに明かした」と速報した。「３４歳のオースティンは元ヤンキースの有望株で、ここ５年は日本で