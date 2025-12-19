【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の風間俊介が主演を務め、2025年7月4日から9月19日まで放送されたテレビ東京系「40までにしたい10のこと」が、12月29日深夜から2026年1月1日朝4時にかけて、“年末イッキ見スペシャル”として再放送決定。全12話に加えて、9月24日に放送された特別番組も再度放送される。【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ◆ドラマ「40までに」年末イッキ見スペシャル決定本作の原作は、累計発行部数1