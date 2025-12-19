最近自分のバッグにぬいぐるみのマスコットをつけている人が多いですよね。お気に入りのマスコットとお出かけすると気分も上がりますし、同じキャラクターが好きな人と会話が弾むこともあるでしょう。今回はそんなマスコットが原因で、まさかのトラブルに巻き込まれた経験のある筆者の知人、Tさんのお話です。バッグにつけたマスコットは、公の場では思わぬトラブルの原因になることもあるのかもしれません……。 バッグ