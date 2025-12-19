薄緑の奥深い輝きをもつヒスイは、古代の日本人に最も愛された宝石だと言われています。縄文時代の大きな集落跡からは、しばしばヒスイの珠が出土します。珠とは装飾品の一種で、穴に紐を通してペンダントヘッドのように使ったと考えられるものです。三内丸山遺跡に展示されている翡翠製大珠出典：WIKIMEDIA COMMONSヒスイの珠は縄文時代のステータスシンボルだったそれは単なる美しい装飾品ではなかったようです。縄文人は薄緑