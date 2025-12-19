22日午後4時から1Fでもエレベーターが乗降可能に JR岡山駅の岡山駅後楽園口（東口）の東西連絡通路エレベーターの周辺で行われていたひさしの工事が完了しました。12月22日午後4時からエレベーター1階で乗降できるようになります。 JR岡山駅前広場では、利用者が雨に濡れることなく移動できるよう、駅舎前に全長約105ｍのひさしを新築する工事が行われています。2026年9月下旬に完了