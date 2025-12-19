タレント鈴木奈々（37）が18日にインスタグラムを更新。キャリアコンサルタント試験に落ちたことを報告した。「皆さんに報告です!キャリアコンサルタントの試験落ちてしまいました。結果は残念でしたが色々学べて挑戦出来て良かったです」と報告した。「なにより大人になって学ぶ事が楽しかったです!これからも挑戦し続けていきます!今から仕事行ってきます」と心境をつづった。この投稿に加藤綾菜（37）から「挑戦することに意