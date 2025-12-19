お笑いコンビ、にゃんこスターのアンゴラ村長（31）18日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。アンゴラ村長は「こちら写真集のオフショットです!」とつづり、キャミソールを着用したオフショットを投稿。ツヤツヤのデコルテと胸元を大胆に露出させている。この投稿にフォロワーからは「かわいすぎる癒しの村長さん」「良い女めっけ」「ずーっとファンで居たいな」とコメントが寄せられている。アンゴラ村長は昨年発売