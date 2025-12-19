テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。番組出演衣装を公開した。森山アナは「今日は週の折り返しのこり半分も無理せずいきましょう」と呼びかけ、近影を投稿した。森山アナはボディーラインのくっきりと強調されたえんじ色のニット姿や、清楚（せいそ）な雰囲気の白いカーディガン姿を投稿している。この姿にフォロワーからは「世界一可愛いくて綺麗」「みなみさんのカレンダーと