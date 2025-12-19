記者団の取材に応じる中谷前防衛相＝19日午前、東京・永田町の自民党本部木原稔官房長官は19日の記者会見で、安全保障政策を担当する官邸筋の核兵器保有発言を巡り「政府としては、政策上の方針として非核三原則を堅持している」と述べた。発言者の進退を問われ「個別の報道の逐一についてコメントすることは差し控える」と回答を避けた。一方、中谷元・前防衛相は自民党本部で記者団に対し、責任論に言及した。木原氏は、日本