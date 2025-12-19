元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、18日に自身のインスタグラムを更新。日本プロスポーツ大賞授与式典の司会を務めたことを報告した。中川アナは「第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典司会進行を登坂淳一さんと務めさせていただきました」と報告。続けて「登坂さんはNHKの先輩でもあり、いまは同じホリプロ所属の先輩アナウンサーお会いできたのは初めてだったんですが安心感がすごすぎて・・・！