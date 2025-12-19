今やファンも耳が欲しがっているのかもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合に出場した渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が東4局にツモアガリ。この時の「ツモ」のかわいい発声について、ファンの間でどう聞こえたかが話題になるシーンがあった。【映像】ちゅも？ツモ？日向藍子のかわいい発声シーン日向といえば、明るい笑顔とキャラクターで周囲の雰囲気も和ませ、楽しくすることで知られるコミュニケーシ