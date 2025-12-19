神奈川県の黒岩知事は１６日の定例記者会見で、今年を象徴する漢字に「高」を選んだ。物価高や夏の高温、選抜高校野球大会で優勝した横浜の高校生の活躍などを挙げ、１年を振り返った。黒岩氏は高市政権の発足にも触れ、「『働いて、働いて』と意気軒高。高い支持率の反面、日中間の緊張の高まりをどう乗り越えていくのか。今後の政局・外交のかじ取りに期待が高まる」と述べた。