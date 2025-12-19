栗林公園高松市栗林町 香川県が、特別名勝・栗林公園の魅力を伝える「栗林公園ボランティアガイドクラブ」の会員を募集しています。 2日間のガイド養成講座と4回のガイド研修に参加し、年間24日以上ガイド活動ができることなどが条件です。募集は5人程度で、外国語でガイドができる人を歓迎します。 応募期間は2025年12月19日から2026年1月14日までです。応募用紙などは栗林公園HPからダウンロードできる他、栗