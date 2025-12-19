お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が19日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。農林水産省が16日発表した鶏卵の価格動向調査で、8〜10日の全国平均小売価格は1パック10個入りが308円で、2003年の調査開始以降の最高値となったことに言及した。平年に比べ27％高くなっており、原因は24年冬〜25年初めに鳥インフルエンザが流行し供給量が減り回復