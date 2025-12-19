パイプライン「ノルドストリーム」の施設＝2022年、ドイツ・ルブミン（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツ誌シュピーゲルは18日、ロシア産天然ガスをドイツに輸送する海底パイプライン「ノルドストリーム」が2022年に破壊された事件で逮捕されたウクライナ国籍の男が、当時はウクライナ軍の特殊部隊に所属していたと報じた。同誌はウクライナ国防省の内部文書を入手したとしている。事件の首謀者とされる特殊部隊の元幹部