「エヴァンゲリオン」シリーズ初となる、30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；」において、「STAGE AREA」での上映が告知されていた「特別映像」。12月18日、その内容が約13分の新作短編アニメーションであることが発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■シリーズ初のフェスイベント「EVANGELION:30+；」「EVANGELION:30+；」は、2025年でTVアニメ放送30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シ