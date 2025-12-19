シンガー・ソングライターの優河（33）が19日までに自身のインスタグラムを更新。父で俳優の石橋凌（69）との幼少期の2ショットを披露した。優河の父は石橋、母は女優の原田美枝子で、妹は2026年後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインで女優の石橋静河。優河は今回自身のYouTubeチャンネルで石橋と親子共演を果たし、「Have Yourself A Merry Little Christmas」と「White Christmas」を歌唱している。インスタ