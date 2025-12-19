米ロサンゼルスで栽培される医療用大麻＝2015年12月【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、大麻に対する規制の緩和を求める大統領令に署名した。大麻の医療応用研究などを推進するのが目的。規制薬物の分類で現在はヘロインや合成麻薬LSDと同じだが、鎮痛剤などと同じリスクの低い分類への変更を検討する。トランプ氏はホワイトハウスで「進行性のがん患者や軍務で負傷した退役軍人ら激しい痛みに苦しむ人からこの措置を